Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Ekim 2023 09:39
4/B Sözleşmeli memur Rapor ucreti
Maaşı 20.400 olan sozlesmeli memurun 1 aylık rapor alması halinde ne kadar maaş alır ne kadar kesinti oluyor.

bhraydın
Aday Memur
06 Ekim 2023 09:56

kesinti yapmıyor sadece yatan rapor parasını geri iade etmen gerekiyor.


memur033
Memur
06 Ekim 2023 10:28
maaş tammı yatıyor yani hocam sözleşmeli olduğum için kesinti oluyor diye biliyordum
bhraydın, 2 saat önce

kesinti yapmıyor sadece yatan rapor parasını geri iade etmen gerekiyor.


Ercan arıkan
Aday Memur
06 Ekim 2023 11:18
heyet raporlarında kesinti olmaz
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Koruma ve güvenlik4b den 4b ye başka bakanlığa müracaat hakkında4/B Sözleşmeli memur Rapor ucretiSözleşmeli İKM'den Polisliğe geçişKadrolu Memurluktan Sözleşmeliye GeçişGüvenlikten katipliği kazandım geçebilir miyim lütfen yardımcı olur musunuz ?4/B Personel İzin Hk.28 Kasım'dan önce atanıp, Aralık ayının ilk haftası işe başlayanlar (Kadro Mağdurları) Tek BaşlıkYÖkten sağlık bakanlığına atanma hakkında.Sözleşmeli Büro Personeli Eş Durumundan Tayin

Sözlük

Bussana Vecchia 1 çemen 2 samsa 4 Maşallah 1 banka dolandırıcılığı 1 vebal 1 deprem bölgelerini desteklemek 1 Çözüm üretmek 1 yok olan diller ve kültürler 1 sinek mantarı 1

Son Haberler

Depremzedelere verilecek kredi ve hibe desteğinin miktarı belli olduFETÖ, çekeceği belgeseli yayınlatmak için dijital platform arayışına girmişPKK/KCK operasyonunda 30 şüpheli yakalandıAK Parti, OVP'nin ilk kanun teklifi üzerinde çalışıyor'Dayanıklı' olduğunu iddia ettiği aracıyla arkadaşının ölümüne neden oldu

Editörün Seçimi

Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.