Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Ekim 2023 09:54
Üniversite hastanesinden sb geçiş

Merhabalar herkese ben üniversite hastanesinde anestezi teknikeri olarak çalışıyorum Nisan ayında kadroya geçtim kpss ile tekrar sb atanabilir miyim herhangi bir sıkıntı olur mu?

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