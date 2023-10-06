Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ekim 2023 09:58
Üniversite hastanesinden sb geçis

Merhabalar herkese iyi günler

Ben üniversite hastanesinde anestezi teknikeri olarak çalışıyorum Nisan ayında kadroya geçtim kpps den tekrar atanıp sağlık bakanlığına geçebilir miyim sözleşmeli olarak


lalati
Genel Müdür
06 Ekim 2023 10:20

evet


lDeimosl
Genel Müdür
06 Ekim 2023 10:22

Kadroya geçtiğiniz tarihten bir sene sonra başlayacak şekilde sözleşmeli olarak evet. Son sözleşmeli çalıştığınız tarihin üzerinden bir yıl geçmedikçe başka kurumda sözleşmeli başlayamazsınız.

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