Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Ekim 2023 10:26
İyi bir Kiracı seçmenin yolları ?

Tecrübeli öğretmenlerin fikirlerinden istifade etmek isteriz.

iyi bir kiracı nasıl seçebiliriz. Ne yapmalı kime sormalı? Gbt mi aldırmalı ? Kan tahlili ?


buraközeleğitim
Müsteşar Yardımcısı
06 Ekim 2023 10:41

Ben hiç evimi kiraya vermedim kiraya verecek evim de olmadı. Ama şuna inanıyorum öncelikle bu iş niyet allah iyi insanlarla karşılaştırsın yani sizin niyetiniz ve yaklaşımınız bu işte çok önemli.

Gerisini daha tecrübeliler cevaplasın çok ağzı yanan vardır eminim.


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
06 Ekim 2023 10:50

İyi, anlayışlı, halden anlayan bir ev sahibi olun yeter. Katakulli peşinden koşmayan, bencil olmayan ve kira kontratına sadık bir ev sahibi olursanız ve bunun bir ticaret olduğu, ticaretin belli bir kuralı olduğunu unutmadan hareket ederseniz iyi bir kiracıya denk gelirsiniz. Evi kiracıya bedava veriyormuşsunuz gibi tavır takınmayıp kurallara uyarsanız iyi bir kiracı bulursunuz. Kiracınız kötü olursa demin bahsettiğim gibi ticaret hukuku çerçevesinde yasal haklarınızı almış olursunuz. Bu arada evi almacı oğlunuz ve Hollandadan gelecek başka çocuğunuzun eve geçmemesi, evi kiraya verirken bütün şartları önceden konuşarak şartlarınızı belirtmeniz gerekir. Kiracı eve taşındıktan bir kaç ay sonra onu taciz etmeyerek %300-400 zam talep etmeyerek, kiracınız evde yokken çilingir getirip kapıyı kırıp eşyalarını sokağa atmayarak iyi bir kiracı bulabilirsiniz diye düşünüyorum.

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