Sınavsız bir şekilde 76.maddeden yapılan şube müdürü atamasına yargı dur dedi.

Başvurumuz üzerine Ordu İdare Mahkemesi 2023/886 esas numarasıyla verdiği kararda, 76. Madde ile yapılan söz konusu atamanın yürütmesini durdurmuştur.

Ordu İdare Mahkemesi bahse konu kararının gerekçesini de; .. "Şube Müdürü kadrolarının; görevde yükselmeye tabi yönetim hizmetleri grubunda olan bir kadro olduğu?. ? ..şartlara haiz kamu görevlilerinin şube müdürlüğü kadrolarına atanabilmesi için ancak görevde yükselme sınavında başarılı olmaları şartı ile bu kadroya atanabileceklerinin tartışmasız olduğu,?.

?657 sayılı Kanun, Devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte ve bunlara sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanmasını, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme istemlerinin liyakat sistemine dayandırılmasını öngörmektedir. Bu iki ilkenin temelinde, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme kavramı yatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin tek güvencesinin de hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesinden geçeceği de tabiidir.? Şeklinde özetlemiştir.

Söz konusu kararın gerekçeleri aslında yapılan bu atamaların hem haksız hem de hukuksuz olduğunu özetlemiştir. Bilindiği üzere sendikamızca 76. Maddeden Milli Eğitim Bakanlığı?nca yapılan tüm atamaların iptali için dava açılmış ve hali hazırda süreç devam etmektedir. Umut ediyoruz ki bu karar Ankara 10. İdare Mahkemesi nezdinde 2023/918 esas numarasıyla görülen ana davamıza da örnek teşkil edecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

Kaynak: TEÇ-SEN (tec-sen.org)