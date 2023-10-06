Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ekim 2023 11:47
Aile ve sosyal hizmetlerden sağlık Bakanlığı'na geçiş

Aile ve sosyal hizmetler bakanlığında 2 aydır hemşire olarak çalışmaktayım sağlık bakanlıgına geçmek için nasıl bir yol izlemem gerekir


Saliha F
Aday Memur
06 Ekim 2023 13:09
hangi ildesiniz
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