Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


06 Ekim 2023 11:56
Hitap Bilgi Girişi

Merhaba,

SGK HİTAP sistemine kademe ilerlemesi girişi yapmam gerekiyor. Kademe ilerleme tarihi 15.05.2023 fakat pers. g. m. onayı bize geç gönderdi, onay tarihini baz alınca 90 gün geçmedi cezaya düşmüyor ama terfi tarihini baz alırsak cezaya düşer. Şimdi önemli olan kademe ilerlemesinin olduğu tarih midir? 15.05.2023 üzerinden mi 90 gün hesaplanıyor? Yoksa kurum onay tarihi mi önemli? Bilen varsa yardımcı olabilir mi?


kantar05
Aday Memur
06 Ekim 2023 13:31

kişşi ne zaman terfi aldı ise on tarihi giriyorsun dikkat edilecek husus şudur orada en altta kurum onay tarihi var orayı daime işlemi yaptıgınız tarih yazın mesela bugun işliyorsanız 06/10/2023 yazın geçmiş tarih yazarsanız ceza yersiniz. bu şekilde yapın sıkıntı yok bend emebdeyim bizde de ögretmenlerin ben 2 yıl önceki terfisini şimdi işliyorum tayine gelen çogu ögretmenin dogru durust terfileri işlenemmiş sıkıntı yok yani bu şekild eyapın önemli olan yer kurum onay tarihi onu güncel yazmanız lazım

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