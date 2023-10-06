Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


06 Ekim 2023 12:17
Msü sivil memur muhasebe mi, adalet bakanlığı katiplik mi?

hangisini tercih etmek mantıklı arkadaşlar?


huseyin630
Memur
06 Ekim 2023 15:00
katiplik elbette tayin ve yükselme vardır.msü yoktur

kral5312
Aday Memur
06 Ekim 2023 15:21

Msü sivil memurluğun artılarını eksilerini bir araştırın derim. Bana kalırsa Msü sivil memurluk bir odan olur kimse ile muhattap olmazsın. Katiplik öyle değil.

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