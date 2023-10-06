Msü sivil memur muhasebe mi, adalet bakanlığı katiplik mi?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : **sude**
Çok Yazılan Konular
GSB Personel alımı SamsunSamsun ögg asil yerleşenGSB Hatay'ı Kazanan Asiller ve YedeklerÇevre ve şehircilik bakanlığında büro personeli olan var mıTicaret bakanlığı alımı hakkındaDevlet Personel Başkanlığı Hk.Tarım bakanlığı eş durumu tayiniMsü sivil memur muhasebe mi, adalet bakanlığı katiplik mi?Gsb sözleşme personel alımı (özlük hk. tayin eş durumu)Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı fizyoterapistleri
Sözlük
Son Haberler
İletişim Başkanı Altun: Terörle mücadeleye devam edeceğizAnkara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandıTrafik kazasında uzman çavuş yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandıBakan Tunç: AİHM kararlarını ortalamanın üzerinde uygulayan ülke TürkiyeUcuzluk için kurulan Tarım Kredi marketleri, fiyatlarda zincir marketleri geçti
Editörün Seçimi
Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.