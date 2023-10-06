Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : **sude**


06 Ekim 2023 12:45
Sonbahar tatili

selamlar cümleten, sonbahar tatili için önerebileceğiniz lokasyonlar ve oteller var mıdır acaba?


Hucinebah44
Aday Memur
06 Ekim 2023 14:12

Sapanca Richmond Welness tabi imkanın varsa.

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