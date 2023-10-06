Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Ekim 2023 12:48
Sabahçı Ortaokul Öğlenci İlkokul Olan Bir Kurumda İdarecilik

Merhabalar. Ankarada branş öğretmeniyim idarecilik atamalarında yazmayı düşündüğüm bir okul var.

Tek müdürlük bünyesinde hem ortaokul hem ilkokul var. Ortaokul sabahçı ilkokul öğlenci. Ben branş olduğum için ortaokulda olacağım.

Daha önce bu şekilde bir durumda çalışmış olan hocalarımız var mı veya halen çalışan bir hocamız ? Uygulama nasıl oluyor ben sabahçı olacağım için ilkokul müdür yardımcıları ve öğrencileri geldiği zaman mesaim bitecek mi ? 5 e kadar kalmam mı gerekecek ? 8-5 mantığı uygulanacaksa sabah ortaokullar varken ilkokul idarecileri de gelecek mi ? Bir kafa karışıklığım var aydınlatabilecek varsa memnun olurum


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
06 Ekim 2023 13:20

İki okul tek müdürlük bünyesindeyse çalışma saatleri sabah 7'de başlar akşam 7de biter. Okul müdürü branşları da gözeterek günlük 8 saat çalışmaya göre bir çalışma saati planlayabilir. Ancak tam plana uyan müdür pek yoktur. Öğleden sonra işin bitti zannedersen etkinlik vardır, toplantı vardır şu vardır bu vardır, saatler sarkar. Müdürler çoğu zaman kendileri de bırakıp gidemediği için 5 md.yardımcısının beşide hazır kıta beklesin isterler.

Bu tür uzun mesaili işyerilerinde insiyatif sahibi idaricelere çok iş düşüyor.


Darkbiohazard
Şef
06 Ekim 2023 13:55

Hocam peki öğlenden sonra ilkokul olması bu duruma biraz set çekmez mi hani öğlenden sonra da ortaokul olsa anlayacağım ama

Sevdim-Seni, 2 saat önce

İki okul tek müdürlük bünyesindeyse çalışma saatleri sabah 7'de başlar akşam 7de biter. Okul müdürü branşları da gözeterek günlük 8 saat çalışmaya göre bir çalışma saati planlayabilir. Ancak tam plana uyan müdür pek yoktur. Öğleden sonra işin bitti zannedersen etkinlik vardır, toplantı vardır şu vardır bu vardır, saatler sarkar. Müdürler çoğu zaman kendileri de bırakıp gidemediği için 5 md.yardımcısının beşide hazır kıta beklesin isterler.

Bu tür uzun mesaili işyerilerinde insiyatif sahibi idaricelere çok iş düşüyor.

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