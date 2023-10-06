Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Ekim 2023 12:55
Mübasirlik mi koruma ve güvenlik görevlisi mi?

merhabalar yeni evlendim ve gençlik spor güvenlik ve mubasirlik oldu ikisi arasında kaldım güvenlik oturduğum şehirde merkezde adalet bakanlığı daha henüz belli değil neresi olacağı şaşırdım kaldım

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