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Editörler : oto-danisman-expert


06 Ekim 2023 13:39
Ayvalık Lale Adasında Satılık 2+1 Villa

Ayvalık Cunda Lale Adasında çok özel konumdaki 2+1 dubleks villamız;

KONUM olarak, Ayvalık?ın tarihteki ilk yerleşim yeri olan KYDONİA toprakları üzerindeki; Cunda Adasına geçiş adası olan Lale Adasında konumlanmaktadır. Adaya girdiğinizde sağ yamaçta kalan villa; Ayvalık merkeze 3 km, Cunda Ada merkezine 3 km, mavi bayraklı Duba Plajına 100mt, dünyanın en güzel plajlarından biri olan Sarımsaklı Plajına 10 km, Edremit Kocaseyit Havaalanına ise 40 km uzaklıktadır. Ayrıca bir deniz taşıtınız var ise 200mt uzaklıkta teknenizi bağlama imkanı ayrıca mevcuttur.

Yaşadığınız adadan bir köprü ile anakaraya geçtiğinizde semtin sosyal yaşam merkezi olan Kırlangıç AVM ye, okullara, semt pazarına ve sağlık ocağına yürüyerek ulaşabileceğiniz ayrıcalıklı bir konumdadır.

VİLLA YAPIMIZ;

2+1 dubleks şeklinde olup, alt katta 50 m2 bir salon ve mutfak, üst katta ise 15M2 ve 14 M2 olan iki yatak odası, banyo+wc ve bir balkon bulunmaktadır.

Taban alanı 50 m2, toplamda 100 m2 kullanım alanına sahiptir.

45 m2 lik ön bahçemiz tam müstakil olup, arka tarafta 10 m2 lik küçük bir bahçe ve hobi alanı, tekne, bahçe malzemeleri vb. gibi eşyalarınızı koyabileceğiniz küçük bir deposu da bulunmaktadır.

Villamız; mevcutta fuel oil ile çalışan bir ısınma sistemi ile ısınmaktadır. Yakın zamanda gelecek olan doğalgaz sistemi ile; kombi entegre edilebilir durumdadır. Salon ve yatak odasında Mitsubishi marka 24Btu klima vardır.

Ayvalık? a yapılması planlanan yeni marina projesi de tamamlandığında, değerine değer katacak olan bu çok özel konumdaki villamız, huzurla yaşayacak yeni sahibini beklemektedir.


mfu4226
Aday Memur
06 Ekim 2023 14:36
abi 200 bin tl altınım var düşünürsen
Toplam 1 mesaj

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