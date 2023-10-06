Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Ekim 2023 13:48
Haysiyetli Ev sahibi bulmanın zorluğu
haysiyeti para ile ölçmeyen piyasa koşullarına bahane edip surekli zam istemeyecek onurlu tutarlı ev sahibi nasıl buluruz?

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
06 Ekim 2023 15:02

Tabi evi alırken yardım ettin de para istemesin değil mi

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