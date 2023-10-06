İslam : Barış yazısı

İslam : Barış

İslam barış demektir ya hani Peygamber (sav) hep saadetleriyle naif ve naziktir

Hani hep şefkatiyle sarar ya bizi. Ha işte o bir tek bize özeldir.

Düşmana işte öyle değildir Tabiki bizde Peygamber gibi herkese

Şefkat nazarı ile bakmalıyız Tabiki İslam barış demektir.

Ama harp meydanı işte öyle değildir Mesela Şeytana sataşırken merhamet etmemeli

Şeytana merhamet aslında şeytana sataşmaktan geçer

Düşmana yani şeytanlara sataşmak Peygamberi üzer ve kızdırır Bu savaşmak demektir ama tek başına bir savaş

Dinimizde şeytana sataşmak yasak Yani yasağı çiğnediğimiz için şeytana merhamet etmiş

Şeytanlara malzeme vermiş oluyoruz bizler Şeytana sataştın mı illa yiyeceksin dayağı

İlla sana galip gelecek Eeee kızdırıyor anladım

Usulüdür bu gizliden de kızma usulüdür Şeytan işini yapıyor

En güzeli '' İşim olmaz şeytanla'' demektir Şimdi anlaşıldım sanırım şeytana merhamet konusun da

Merhamettir bu yanlışlıkla işini kolaylaştırmaktır

Hannas'ların şeytanların. Sebebi var Allah öyle istemiyor

Eeee sonra günaha dalmamıza müsade ediyor Allah Sataşmasaydım şeytana, daldırmazdı Rabbim günaha,

Eeee ben Türk askeriyim dedemde Türktür O öyle Kürdü de Türktür Arabıda Türktür

Türk olmayan müslüman da yoktur. Suriyeli'de Türktür.

Benim Mürşidim de Türkür Türkleride çok sevendir Adı Seyyid Muhammed Mehdi El-Haleli

Kızıltepe'dedir yeri Mardin olan Kızıltepe'de Kalacak yer veriyorlar abiciğim ablacığım

Mardin kültürü isteyip de otele para vermek biraz garip oluyor.

Evliyadır ya duasını almadan gitmeyesin memleketimizden

Barış Sağlam