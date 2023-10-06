İslam : Barış yazısı

İslam : Barış
İslam barış demektir ya hani Peygamber (sav) hep saadetleriyle naif ve naziktir
Hani hep şefkatiyle sarar ya bizi. Ha işte o bir tek bize özeldir.
Düşmana işte öyle değildir Tabiki bizde Peygamber gibi herkese
Şefkat nazarı ile bakmalıyız Tabiki İslam barış demektir.
Ama harp meydanı işte öyle değildir Mesela Şeytana sataşırken merhamet etmemeli
Şeytana merhamet aslında şeytana sataşmaktan geçer
Düşmana yani şeytanlara sataşmak Peygamberi üzer ve kızdırır Bu savaşmak demektir ama tek başına bir savaş
Dinimizde şeytana sataşmak yasak Yani yasağı çiğnediğimiz için şeytana merhamet etmiş
Şeytanlara malzeme vermiş oluyoruz bizler Şeytana sataştın mı illa yiyeceksin dayağı
İlla sana galip gelecek Eeee kızdırıyor anladım
Usulüdür bu gizliden de kızma usulüdür Şeytan işini yapıyor
En güzeli '' İşim olmaz şeytanla'' demektir Şimdi anlaşıldım sanırım şeytana merhamet konusun da
Merhamettir bu yanlışlıkla işini kolaylaştırmaktır
Hannas'ların şeytanların. Sebebi var Allah öyle istemiyor
Eeee sonra günaha dalmamıza müsade ediyor Allah Sataşmasaydım şeytana, daldırmazdı Rabbim günaha,
Eeee ben Türk askeriyim dedemde Türktür O öyle Kürdü de Türktür Arabıda Türktür
Türk olmayan müslüman da yoktur. Suriyeli'de Türktür.
Benim Mürşidim de Türkür Türkleride çok sevendir Adı Seyyid Muhammed Mehdi El-Haleli
Kızıltepe'dedir yeri Mardin olan Kızıltepe'de Kalacak yer veriyorlar abiciğim ablacığım
Mardin kültürü isteyip de otele para vermek biraz garip oluyor.
Evliyadır ya duasını almadan gitmeyesin memleketimizden
Barış Sağlam
İslam : Barış
İslam barış demektir ya hani Peygamber (sav) hep saadetleriyle naif ve naziktir
Hani hep şefkatiyle sarar ya bizi. Ha işte o bir tek bize özeldir.
Düşmana işte öyle değildir Tabiki bizde Peygamber gibi herkese
Şefkat nazarı ile bakmalıyız Tabiki İslam barış demektir.
Ama harp meydanı işte öyle değildir Mesela Şeytana sataşırken merhamet etmemeli
Şeytana merhamet aslında şeytana sataşmaktan geçer
Düşmana yani şeytanlara sataşmak Peygamberi üzer ve kızdırır Bu savaşmak demektir ama tek başına bir savaş
Dinimizde şeytana sataşmak yasak Yani yasağı çiğnediğimiz için şeytana merhamet etmiş
Şeytanlara malzeme vermiş oluyoruz bizler Şeytana sataştın mı illa yiyeceksin dayağı
İlla sana galip gelecek Eeee kızdırıyor anladım
Usulüdür bu gizliden de kızma usulüdür Şeytan işini yapıyor
En güzeli '' İşim olmaz şeytanla'' demektir Şimdi anlaşıldım sanırım şeytana merhamet konusun da
Merhamettir bu yanlışlıkla işini kolaylaştırmaktır
Hannas'ların şeytanların. Sebebi var Allah öyle istemiyor
Eeee sonra günaha dalmamıza müsade ediyor Allah Sataşmasaydım şeytana, daldırmazdı Rabbim günaha,
Eeee ben Türk askeriyim dedemde Türktür O öyle Kürdü de Türktür Arabıda Türktür
Türk olmayan müslüman da yoktur. Suriyeli'de Türktür.
Benim Mürşidim de Türkür Türkleride çok sevendir Adı Seyyid Muhammed Mehdi El-Haleli
Kızıltepe'dedir yeri Mardin olan Kızıltepe'de Kalacak yer veriyorlar abiciğim ablacığım
Mardin kültürü isteyip de otele para vermek biraz garip oluyor.
Evliyadır ya duasını almadan gitmeyesin memleketimizden
Barış Sağlam