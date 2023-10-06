KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Ekim 2023 14:03
Lisans mezunuyum Jandarma uzman erbaş sınavlarını kazandım eğitim çağrısına 1 ay var

Konu başlıkta arkadaşlar. Lisans mezunuyum ve 2022 nin son aylarında jandarma uzman erbaş sınavları vardı askerliği Ankara'da yaptım hazır oradayken sınavlarına da girdim ve kazandım. 1 ay sonra çağıracaklar. Sizce gitmeli miyim yoksa burada 13 bin TL maaşla devam mı etmeliyim?


VeryImportantPerson
Aday Memur
06 Ekim 2023 14:21

Bir kaç detay daha yazayım. Uluslararası ticaret mezunuyum ve şuanda gümrük müşavirliğinde çalışıyorum yani kendi mesleğimi yapıyorum denebilir. Ama daha 5 ay oldu başlayalı maaş dediğim gibi 13.000 civarları ve düşünecek olursanız bu maaşla ne ev gecindirmem mümkün olur ne araba ev almam hatta ne de evlenebilmem mümkün olur. Gitmeyi düşünmemin ana sebebi bu aslında. Yerimde olsanız ne yaparsınız? Yaş 25.


levelup06
Memur
06 Ekim 2023 14:52
kpss puanın yüksekse asem ve Suem ya da polisliğe başvur. Suem için ALES te gerekir kpss dışında.
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