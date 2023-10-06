Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Ekim 2023 14:13
30.dönem pomem

2023/5 kpss ile tıbbi sekreter olarak atandım bu sırada pomem başvurusu yapmıştım pomemide 30.dönemde kazandım pomeme gitsem olası sağlık elemesinde şuan ki mesleğime geri dönebilir miyim

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