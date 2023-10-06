Kyk yyp başvuruları nerden yapılıyor ösym sitesinde göremedim

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : **sude**
Çok Yazılan Konular
Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.1500 Kişilik Ticaret Bakanlığı Alımı Şimdiden İİBF Hayırlı OlsunSGK sözleşmeli 1392 büro personeli alıyor alıma çıkmış iibf olarak sadeceGSB -YYP ilanı çıkmış hayırlı olsunZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)1453 Kyk yurt yönetim personeli alımında 4001 alımları arttırılmalıÇevre şehircilik kpss'mi alıyorİibf puanı yakında 50 ye düşerİibflilerin gözü ne zaman doyacak?Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Büro Personeli
Sözlük
Son Haberler
İletişim Başkanı Altun: Terörle mücadeleye devam edeceğizAnkara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandıTrafik kazasında uzman çavuş yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandıBakan Tunç: AİHM kararlarını ortalamanın üzerinde uygulayan ülke TürkiyeUcuzluk için kurulan Tarım Kredi marketleri, fiyatlarda zincir marketleri geçti
Editörün Seçimi
Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.