KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


06 Ekim 2023 14:15
Kyk yyp başvuruları nerden yapılıyor ösym sitesinde göremedim

6 ekimde başlıyordu güya nasıl yapıcaz


Bingöliktisat
Aday Memur
06 Ekim 2023 14:32
daha tercih yapamıyor bi de gelip iibf lilere kafa tutuyor

mimarbuse
Memur
06 Ekim 2023 14:54

sen yaptın mı kyk ya ? başvuru gözükmüyor ne konusuyorsun bos bos

Bingöliktisat, 1 saat önce
daha tercih yapamıyor bi de gelip iibf lilere kafa tutuyor

mimarbuse
Memur
06 Ekim 2023 14:56

kariyer kapısıymış bunu söyleyebilirsin gereksiz yorum yapacağına

mimarbuse, 57 dk. önce

sen yaptın mı kyk ya ? başvuru gözükmüyor ne konusuyorsun bos bos


Bingöliktisat
Aday Memur
06 Ekim 2023 14:57
tabi ki yaptım . osym sayfasını biraz daha araştır belki bulursun .
mimarbuse, 57 dk. önce

sen yaptın mı kyk ya ? başvuru gözükmüyor ne konusuyorsun bos bos

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