Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Ekim 2023 15:44
Telefon oynuyor diye tutanak

Görev esnasında arasıra telefona 1-2 dakika bakıyorız diye tutanak yer miyiz yersek sonuçları ne olur acaba

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