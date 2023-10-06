Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Ekim 2023 15:51
Aday memur 4a mı oluyor

3 yılı doldurAn memur aday memur oluyor bu memur 4a mı oluyor 1 yıl ceza yemeden istifa edebilir mi ?

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