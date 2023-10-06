Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


06 Ekim 2023 16:10
DSİ 4D Kamu İşçisi Maaşları

Merhabalar ,

Maaşlar net her şey dahil her ay elinize geçen rakam nedir ? Eylül itibariyle

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