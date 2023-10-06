SGK tercihi yapan birisi KYK yyp'ye başvurmalı mı?

herkese hayırlı günler arkadaşlar. ben SGK tercihi yaptım ancak bazı arkadaşlarım hem SGK tercihi hem de YYP başvuru yapmış. ikisine aynı anda başvurmanız halinde hak kaybı yaşar mıyız?

herkese hayırlı günler arkadaşlar. ben SGK tercihi yaptım ancak bazı arkadaşlarım hem SGK tercihi hem de YYP başvuru yapmış. ikisine aynı anda başvurmanız halinde hak kaybı yaşar mıyız?