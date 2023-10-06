Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ekim 2023 16:28
Market fiyatlarını aralık sonuna kadar sabitleme kararı

BİLİN BAKALIM BUNU NE İÇİN YAPIYORLAR

Bakan Bolat'ın "Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerden büyük bir indirim kampanyası" çağrısına Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan destek geldi. Yerel Marketler, bazı ürünlerde fiyatları aralık ayı sonuna kadar sabitleme kararı aldı.


mıcheal owen
Şef
06 Ekim 2023 16:40

Kardeşim bu döngü ne zamana kadar devam edecek ocakfan sonra enflasyon gene yükselecek temmuza doğru gene mi sabitleyecekler


xyzs
Şef
06 Ekim 2023 17:40

Hiç bir işe yaramaz fiyatlarda düşmez hikaye hepsi

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