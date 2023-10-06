Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ekim 2023 16:45
Radyolojide fazla saat çalışmak

merhaba atanalı 1 sene olmadı. Çalıştığım hastanede radyolojide çalışanlara çalışması gereken saatin 50 - 60 saat kadar fazla olacak şekilde çalıştırıyor. 5 cihaz var ve 7 kişiyiz. fazla çalışmak istemiyorum diye dilekçe yazdım kanuni olarakta haklıyım. haftalık 35 saati geçmemek kaydıyla çalışmak istiyorum. dilekçeye cevap olarak hizmetin devamı için ve zaten doz limitini geömiyosunuz diye saçma bir cevap aldım. eleman eksikse elemanı tamamlamayan bir hastanedeyim. Bu durumda ne yapmam gerekiyor. İdareye kalsa beni 100 saatte fazladan çalıştırır. garanti olarak ne yapmam gerekiyor

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