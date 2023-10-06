Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


06 Ekim 2023 17:28
böyle bir geçiş mümkün mü?

Arkadaşlar merhaba durumu özetleyim yorumlarınızı bekliyorum ,

istanbul'da müfettiş kadrosunda çalışan birisi aynı bakanlık başka bir ilde uzman kadrosuna geçiş için, geçmek istediği kuruma nakil talebinde bulunabilir mı ? sebep evlilik ama belge de yok. (istenilen ilde müfettişllik var ama tayin vermiyorlar )

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