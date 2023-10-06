Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Ekim 2023 18:11
mehil muddetinde rapor
Merhabalar. Şu an mehil muddetindeyim ev taşıma işlerinden dolayı belimi incittim su an hic bir iş yapamıyorum. Mehil muddetinde rapor alsam süreç nasıl işler ve raporu nereye göndermeliyim ilişik kestiğim yere mi başlama yaptığım yere mi Konuyla ilgili bilgi verirseniz sevinirim

khanjar.1
Memur
06 Ekim 2023 18:24

geçmiş olsun..


khanjar.1
Memur
06 Ekim 2023 18:25

geçmiş olsun..

raporun kopyasını ilişik kestiğin yere, aslını da başlama yapacağın yere vereceksin

bizzat yaşadım


trafikkk
Aday Memur
06 Ekim 2023 18:34
Peki rapor alınca rapor bitimi mehil muddeti kaldığı yerden devam ediyor doğru mu anlıyorum abi
khanjar.1, 1 saat önce

geçmiş olsun..

raporun kopyasını ilişik kestiğin yere, aslını da başlama yapacağın yere vereceksin

bizzat yaşadım


khanjar.1
Memur
06 Ekim 2023 18:42

aynen öyle rapor aldığın gün mehil izni durur rapor devam eder.. rapor bitince mehil kaldığı yerden devam eder

trafikkk, 56 dk. önce
Peki rapor alınca rapor bitimi mehil muddeti kaldığı yerden devam ediyor doğru mu anlıyorum abi
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