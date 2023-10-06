Merhabalar. Şu an mehil muddetindeyim ev taşıma işlerinden dolayı belimi incittim su an hic bir iş yapamıyorum. Mehil muddetinde rapor alsam süreç nasıl işler ve raporu nereye göndermeliyim ilişik kestiğim yere mi başlama yaptığım yere mi Konuyla ilgili bilgi verirseniz sevinirim

Merhabalar. Şu an mehil muddetindeyim ev taşıma işlerinden dolayı belimi incittim su an hic bir iş yapamıyorum. Mehil muddetinde rapor alsam süreç nasıl işler ve raporu nereye göndermeliyim ilişik kestiğim yere mi başlama yaptığım yere mi Konuyla ilgili bilgi verirseniz sevinirim