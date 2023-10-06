Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Ekim 2023 18:22
tsk subay sağlık yönetmeliği
psikiyatriden C16 tanısı ile silah taşıyamaz. silahlı görevde bulunamaz, gece nöbeti tutamaz, mühimmatsız çalışır denilen bir piyade subayın görevden atılması söz konusu olur mu? tsk sağlık yönetmeliğini inceledim. anladığım kadarıyla mühimmat sınıfı hariç diğer sınıflara geçiş yapılabiliyor. benzer durumla karşılaşanlar veya bilgisi olanlar paylaşabilir mi?

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