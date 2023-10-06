tsk subay sağlık yönetmeliği

psikiyatriden C16 tanısı ile silah taşıyamaz. silahlı görevde bulunamaz, gece nöbeti tutamaz, mühimmatsız çalışır denilen bir piyade subayın görevden atılması söz konusu olur mu? tsk sağlık yönetmeliğini inceledim. anladığım kadarıyla mühimmat sınıfı hariç diğer sınıflara geçiş yapılabiliyor. benzer durumla karşılaşanlar veya bilgisi olanlar paylaşabilir mi?

psikiyatriden C16 tanısı ile silah taşıyamaz. silahlı görevde bulunamaz, gece nöbeti tutamaz, mühimmatsız çalışır denilen bir piyade subayın görevden atılması söz konusu olur mu? tsk sağlık yönetmeliğini inceledim. anladığım kadarıyla mühimmat sınıfı hariç diğer sınıflara geçiş yapılabiliyor. benzer durumla karşılaşanlar veya bilgisi olanlar paylaşabilir mi?