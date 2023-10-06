Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Ekim 2023 18:49
DÖS

Uygulama anasınıfında görev yapan öğretmenler varmı?

Çok Yazılan Konular

Fikri olan, yol gösterebilir mi ? Bence Rotasyon HazırlığıBaşöğretmenlik 10 yıl olmalıBir Sınıfta Kaç Tane Kaynaştırma Öğrencisi Bulunabilir.Öğretmen Yetersizliği ve Çözüm ÖnerileriNeyi bekliyoruz hocam ?Destek egitim Uzmanlık hani 5 yıla düşüyordu ?Norm Fazlası Olma Hakkında Bilen Arkadaşlar Yorumlarsa Çok SevinirimTahliye Taahütnamesi

Sözlük

bayağı 1 horasan 2 Maşallah 1 bi molada sınırlı sayıda üye olması sorunsalı 1 kalakay 1 evde kış hazırlığı 2 uçan kelebeği kovalayan sevimli yavru kedi 1 samsa 1 sinek mantarı 1 tuz terapisi 1

Son Haberler

Erzurum'da PKK/KCK operasyonunda 12 şüpheli yakalandıBaşsavcılık Yeşil Sol Parti Milletvekili Temelli hakkında resen soruşturma başlattıErdoğan'dan şehit polis Şimşek ile asker Parlak'ın ailelerine başsağlığı mesajıA Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya maçlarının aday kadrosu açıklandıBorsa günü düşüşle tamamladı

Editörün Seçimi

Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.