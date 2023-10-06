DM dan çıkarma İptal Hk.

Bu kapsamda; sözlü savunma yapmak istediğini idareye bildiren davacıya, hakkında düzenlenen soruşturma dosyasının 20.08.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşüleceğinin ve konferans yöntemi (skype) ile davacının sözlü savunmasının alınacağının, sözlü savunma hakkını kullanmak üzere 20.08.2020 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü Büro Amirliği'nde hazır bulunması gerektiğinin, belirtilen yerde hazır bulunmadığı takdirde sözlü savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağının tebliğ edilmesi amacıyla idarece memur eliyle yapılan tebligata dair düzenlenen tutanakta 7201 sayılı Kanun'un 21. maddesine yer verilmiş ise de, anılan belgede savunma istem yazısını içeren gönderinin davacıya ulaşılamaması üzerine sadece ilgili adresin mahalle muhtarına teslim edildiğinin belirtildiği, ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığına ilişkin bir bilginin söz konusu evrakta yer almadığı, dolayısıyla anılan Kanun'un 21. maddesinde düzenlenen prosedürlerin işletilmediği, bu haliyle savunma istem yazısının davacıya usulüne uygun şekilde tebliğ edildiğinden söz edilemeyeceği anlaşıldığından, davacının savunma hakkının kullandırılmaması suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, işbu karar üzerine, davacının usulüne uygun şekilde savunması alınmak suretiyle davalı idarece disiplin açısından yeniden bir değerlendirme yapılarak davacı hakkında yeniden işlem tesis edilebileceği de açıktır. Davanın; davacının dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemine ilişkin kısmı yönünden; Davacının devlet memurluğundan çıkarılmasına ilişkin 20.08.2020 tarih ve 2020/213 karar sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle iptal edilmiş olmasının, davacının doğrudan göreve başlatılması sonucunu doğurmadığı, Mahkememizin işbu kararı uyarınca davalı idarece davacının usulüne uygun şekilde savunması alınmak suretiyle yeniden yapılacak değerlendirme sonucunda disiplin cezası verilip verilmeyeceğine karar verileceği, dolayısıyla davacının parasal hak yönünden zarara uğrayıp uğramayacağının yeniden değerlendirme sonucunda belli olacağı, buna göre usulüne uygun şekilde savunması alındıktan sonra davacıya disiplin cezası verilip verilmeyeceği, oluşacak yeni duruma göre davacının parasal hak kaybının olup olmayacağı belirsiz olduğundan, davacının parasal hak talebi hakkında şu aşamada karar verilmesine olanak bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, aşağıda dökümü yapılan 299,30-TL yargılama giderinin davadaki haklılık durumuna göre 149,65-TL'lik kısmının davacı üzerinde bırakılmasına, karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.550,00-TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, yargılama giderinden kalan 149,65-TL'nin ile anılan Tarife uyarınca belirlenen 2.550,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının talep edilmesi halinde derhal, talepte bulunulmaması halinde kararın kesinleşmesinden sonra Mahkememizce re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 31.12.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. Arkadaşlar hem cezayı iptal ediyor, hem de tekrar savunma alabilirsin diyor. İdare başlatıyor ama tekrar savunma için çağırıyor sonucu ne olur

Bu kapsamda; sözlü savunma yapmak istediğini idareye bildiren davacıya, hakkında düzenlenen soruşturma dosyasının 20.08.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşüleceğinin ve konferans yöntemi (skype) ile davacının sözlü savunmasının alınacağının, sözlü savunma hakkını kullanmak üzere 20.08.2020 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü Büro Amirliği'nde hazır bulunması gerektiğinin, belirtilen yerde hazır bulunmadığı takdirde sözlü savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağının tebliğ edilmesi amacıyla idarece memur eliyle yapılan tebligata dair düzenlenen tutanakta 7201 sayılı Kanun'un 21. maddesine yer verilmiş ise de, anılan belgede savunma istem yazısını içeren gönderinin davacıya ulaşılamaması üzerine sadece ilgili adresin mahalle muhtarına teslim edildiğinin belirtildiği, ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığına ilişkin bir bilginin söz konusu evrakta yer almadığı, dolayısıyla anılan Kanun'un 21. maddesinde düzenlenen prosedürlerin işletilmediği, bu haliyle savunma istem yazısının davacıya usulüne uygun şekilde tebliğ edildiğinden söz edilemeyeceği anlaşıldığından, davacının savunma hakkının kullandırılmaması suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, işbu karar üzerine, davacının usulüne uygun şekilde savunması alınmak suretiyle davalı idarece disiplin açısından yeniden bir değerlendirme yapılarak davacı hakkında yeniden işlem tesis edilebileceği de açıktır. Davanın; davacının dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemine ilişkin kısmı yönünden; Davacının devlet memurluğundan çıkarılmasına ilişkin 20.08.2020 tarih ve 2020/213 karar sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle iptal edilmiş olmasının, davacının doğrudan göreve başlatılması sonucunu doğurmadığı, Mahkememizin işbu kararı uyarınca davalı idarece davacının usulüne uygun şekilde savunması alınmak suretiyle yeniden yapılacak değerlendirme sonucunda disiplin cezası verilip verilmeyeceğine karar verileceği, dolayısıyla davacının parasal hak yönünden zarara uğrayıp uğramayacağının yeniden değerlendirme sonucunda belli olacağı, buna göre usulüne uygun şekilde savunması alındıktan sonra davacıya disiplin cezası verilip verilmeyeceği, oluşacak yeni duruma göre davacının parasal hak kaybının olup olmayacağı belirsiz olduğundan, davacının parasal hak talebi hakkında şu aşamada karar verilmesine olanak bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, aşağıda dökümü yapılan 299,30-TL yargılama giderinin davadaki haklılık durumuna göre 149,65-TL'lik kısmının davacı üzerinde bırakılmasına, karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.550,00-TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, yargılama giderinden kalan 149,65-TL'nin ile anılan Tarife uyarınca belirlenen 2.550,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının talep edilmesi halinde derhal, talepte bulunulmaması halinde kararın kesinleşmesinden sonra Mahkememizce re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 31.12.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. Arkadaşlar hem cezayı iptal ediyor, hem de tekrar savunma alabilirsin diyor. İdare başlatıyor ama tekrar savunma için çağırıyor sonucu ne olur