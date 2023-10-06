Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Ekim 2023 19:29
İhraç olup emekli olan daha sonra idari davayı kazanan

Herkese iyi akşamlar arkadaşlar ihraç olduktan sonra idari davayı kazanıp mesleğe göreve başlayıp tekrar emeklilik dilekçesi verildiği zaman daha önce alınan ikramiye ve emekli maaşı ihraç dönemindeki ödemeden düşülüyor mu güncel miktardan mı ödeniyor yoksa daha önceki ödenenler istenmeyip sadece aradaki fark mı veriliyor vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıMazeret DilekcesiEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Heryere özel harekatEgm Fetö idari soruşturmaÖğretmenlikten polisliğe geçmekKonut kredisiRadar cezasi ailesinde memurluktan ihraç olan bir kişi memur olabilir miŞark hesabı

Sözlük

yok olan diller ve kültürler 1 uçan kelebeği kovalayan sevimli yavru kedi 1 tuz terapisi 1 işgal 1 danışıklı dövüş 1 hava koridoru 1 şu an çalan şarkı 1 umman opera binası 1 atlantis 1 bi molada sınırlı sayıda üye olması sorunsalı 1

Son Haberler

'Kafes' operasyonu kapsamında Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta 26 şüpheli yakalandıKütahya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıKocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildiBursa'da halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdüMuğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile 2 kaçakçı tutuklandı

Editörün Seçimi

Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.