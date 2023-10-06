Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Ekim 2023 19:49
il Göç İdaresi Müdürlükleri
iyi günler Ankara il göç idaresinde çalışan varsa; geçici görevli polis istenmiş, oralarda çalışma şartları nasıl büro mu 12/36 gibi mi

ank0661
Aday Memur
06 Ekim 2023 20:31
ne yaptılar tüm şubelere mi yazı gönderildi başvurmayı düşünen var mı çok garip bize de yazı geldi düşündürücü

skorer.28
Aday Memur
06 Ekim 2023 20:57
herhalde her yere gitti, düşündürücü ola. nedir
ank0661, 2 saat önce
ne yaptılar tüm şubelere mi yazı gönderildi başvurmayı düşünen var mı çok garip bize de yazı geldi düşündürücü
Toplam 2 mesaj

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