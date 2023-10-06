il Göç İdaresi Müdürlükleri

ne yaptılar tüm şubelere mi yazı gönderildi başvurmayı düşünen var mı çok garip bize de yazı geldi düşündürücü

ne yaptılar tüm şubelere mi yazı gönderildi başvurmayı düşünen var mı çok garip bize de yazı geldi düşündürücü