Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ekim 2023 20:47
Sigorta Vergi İndirimi

Merhaba. Tamamlayıcı sağlık sigortası için gelir vergisinden primin belli bir oranında indirim yapıldığına dair ilgili yasal metinler mevcut. Sigortayı alırken sigortacı da primlerinden bir miktarını bu şekilde geri alabileceğimi söyledi. Söz konusu indirim bildiğim kadarıyla gelir vergisi indirimi. Ancak bordoma baktığım zaman gelir vergisi kısmında "0" yazıyor. Memur maaşından gelir vergisi kesilmiyor muydu? Olmayan şeyden nasıl sigorta indirimi yapacaklar? Bilen bir arkadaş var mı acaba?


ataalperen
Genel Müdür
06 Ekim 2023 21:27
gelir vergisi matrahiniz düşük olduğundan kesinti olmamış dolayısıyla sigortadan dolayı bir muafiyetiniz olamaz çünkü zaten gelir vergisi odemiyorsunuz. asgari ücret istisnası yüzde 20 den hesaplanıyor şu an. belki ocakta kesintisiz olur, o zaman deneyin şansınızı. tabi aylık ödeme ise sigortanız. yıllık toptan ödeme ise o da olmayabilir sene değiştiği için.
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