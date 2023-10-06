Sigorta Vergi İndirimi

gelir vergisi matrahiniz düşük olduğundan kesinti olmamış dolayısıyla sigortadan dolayı bir muafiyetiniz olamaz çünkü zaten gelir vergisi odemiyorsunuz. asgari ücret istisnası yüzde 20 den hesaplanıyor şu an. belki ocakta kesintisiz olur, o zaman deneyin şansınızı. tabi aylık ödeme ise sigortanız. yıllık toptan ödeme ise o da olmayabilir sene değiştiği için.

gelir vergisi matrahiniz düşük olduğundan kesinti olmamış dolayısıyla sigortadan dolayı bir muafiyetiniz olamaz çünkü zaten gelir vergisi odemiyorsunuz. asgari ücret istisnası yüzde 20 den hesaplanıyor şu an. belki ocakta kesintisiz olur, o zaman deneyin şansınızı. tabi aylık ödeme ise sigortanız. yıllık toptan ödeme ise o da olmayabilir sene değiştiği için.