Sigorta Vergi İndirimi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidir3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Bir sayıyı 1,15 ile çarpıp 1,15'e bölmekle, 1,25 ile çarpıp 1,25'e bölmek aynı sonucu verir.Refah Payı Alabilir Miyiz?Ocakta oran %55 olur mu?Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiMemur ve Memur Emeklisi maaşları hakkında bilgilendirmeEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiAli Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)
Sözlük
Son Haberler
'Kafes' operasyonu kapsamında Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta 26 şüpheli yakalandıKütahya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıKocaeli'de 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildiBursa'da halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdüMuğla'da yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile 2 kaçakçı tutuklandı
Editörün Seçimi
Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.