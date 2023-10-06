Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Ekim 2023 21:43
Fmf hastasıyım sağlık mazereti yapabilir miyim?

Merhabalar. Fmf hastasıyım ve ayda 1 atak geçiriyorum. Askere elverişsiz raporum mevcut. Hastalığım gereği ömür boyu takip edilmesi gerekilen bir hastayım. Görev yaptığım ilçede ve hastanede romotolog yok fakat 65 km uzaklıktaki il merkezindeki hastaneye romotolog gelmiş. Bende daha yeni 3 yıllık memur olduğum için geçmişte mazeret tayini hakkımı kullanamadım. Ailemin yanına tayin olmak istiyorum ve ailemin bulduğu yerde romotolog var üniversite hastanesinde. Mevzuata göre mazeret tayini isteme hakkım mevcut mudur? Görev yaptığı yer diye biliyorum fakat bu ilçede olarak mı hastane olarak mı değerlendiriliyor? Yardımcı olabilen varsa çok sevinirim.


Batuhan4848
Aday Memur
06 Ekim 2023 22:24

Bilgisi olan yok mudur?

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