Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Ekim 2023 22:07
5 Yıllık eğitim fakültesi ortaöğretim tezsiz yl mezunu öğretmenin geriye dönük ek ders farkı alması

Okula dılekce ve mezuniyet belgem (belgemde açıkça tezsiz yüksek lisans yazıyor)ile geriye dönük ek ders farkını almak istedıgımı ılettım.Muhasebe yöksisten diplomama bakmış orda tezsız yüksek lisans yazmadığı için yapamayacaklarını söylediler.Bu durumla karşılaşan var mı ne yapabılırım.

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