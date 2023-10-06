Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
06 Ekim 2023 22:30
4b li aylıksız izin bitiminde rapor alırsa maaşı yatar mi
merhabalar, aylıksız izin bitiminde rapor alırsam , maaşım yatmaya başlar mi acaba bilgisi olan yada yaşayan varsa yazabilir mi

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