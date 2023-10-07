Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


07 Ekim 2023 00:09
Gurbette Memur Olmak

Gurbette memur olmama ramak var. Yıllardır çok çocuklu bir

evde ailemin yanında yaşıyorum gurbeti daha önce deneyimledim ancak ilk kez

kalıcı olarak gidiyorum. Aileme düşkün biriyim. Daha şimdiden içimi kötü hisler

kapladı: ya benden habersiz birinin başına bir şey gelirse düşüncesi, ailemle

bundan sonra eskisi gibi iç içe olamayacağımın bilincinde olmak vs. çok üzen şeyler.

Güzel bir kuruma gidiyorum şartlar doyurucu ama gel gör ki

gurbete gitme mevzusu, oraya gidince de yalnız olma mevzusu söz konusu.

Tanıdığım kimse olmayacak, sıfırdan sosyal çevre oluşturma çabasına gireceğim. Adapte olmam ne kadar zaman alacak o da meçhul.

Bir bilinmeyene doğru yola çıkıyoruz ama bakalım?

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