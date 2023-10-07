Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Ekim 2023 00:32
Koruma güvenlik

Merhaba iyi akşamlar arkadaşlar infaz koruma memuruyum gençlik spor bknlığı Koruma ve güvenlik alımına basvurdum kazandım asil olarak geçiş yapabilirmiyim sözleşmeli olmama şartı vardı başvuruda bnde şuan sözleşmeliyim başvurdm kazandım arkadaşlarim sağlığa atandı bnde gençlik spor bakanlığına atanabilir miyim

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