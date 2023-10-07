DEĞERLİ İNFAZ KORUMA YA DA POLİS MEMURLARI BUYRUN LÜTFEN SORU-CEVAP

Efendim ben herhangi bir para hırsı ya da erkenden meslek sahibi olmak yahut memur ol da ne olursan ol zihniyetinde bir insan değilim, eğitimimi ve vaktimi 112 acil sağlık hizmetleri alanında ambulans ve acil bakım teknikeri olarak geçirdim ama mesleğimi mutlak ve vazgeçilmez bir meslek olarak görmedim bunu bir yetkinliğim ve donanımım olarak görüyorum atanamayan kpss puanım yetmez kim bilir ne zaman atanacam diye bir kaygım ve problemimde yok kısaca gelecek kaygısı stresi ile yetiştirilmedim işimde eğitim ve çalışma olarak doydum kendimi tekrar ettiğimi düşünerekten ve meslekten bazı yönlerden dolayı soğudum ve mutlu değilldim bıraktım.Yaptığım işte zamanın etkin ve verimli geçmesi ekip ruhu ile çalışma karşılıklı saygı ve ahlaki değerlere önem ast ve üst olarak insani değerleri gözeterek insanlara yatırım etmek dününü tekrar etmemek insanlara olabildiğince maksimum faydalı olmak ve alanımda ilerleyip kendini geliştirme imkanın olması beni motive ve mutlu eden işime şevkimi artıram durumlardır.Güce yada güçlüye yaranan susan boyun eğen salla başını al maaşını bir insan değilim ilgi çekmeyi sevmem ve herhangi bir kutsal yada fanatizmim meslek ve üniforma fetişimde yoktur gözümün gördüğü hiçbirşeyden korkmam bilgiyi güç bilirim bilgimin olduğu herhangi birşeyde konuşmaktan çekinmem.bulunduğum işte ortamda ilgimin ve merakımın üzerine gidip benim tam tersi zihniyetimde kişilerin işine çomak sokan sevilmeyen bir insanım.

Velhasıl kelam ben dinamik değişen yerinde duramayan bir adamım ne yapsam da geliştirsem kendimi geliştirip hem mutlu hemde mevcut donanımım üzerine koyarak daha faydalı biri olsam diyerekten itfaiye arama kurtarma sıhhiye branşlı asker infaz koruma gümrük polislik gibi bazı mesleklere başvuruda bulundum.Olumlu olumsuz veya şartları bana uymayanları eleyerekten çember polis ve infaz koruma memurluğuna daraldı.Boş muhabbetle kimsenin değerli vaktini almak istemem şu anda 2 sini de kazandım hangi yoldan yürüsem bilemiyorum elimde yeterince bilgim yok araştırıyorum forumada yazmak istedim araftayım bunlar malesef bir daha telafisi ve geri dönüşü olmayan işler sonunda pişman olmak istemiyorum.Pozitif etki edecek bilgi verecek kişileri Can kulağıyla dinlerim daha çok hangisini sevsem değilde bu mevzu bahis mesleklerdeki kişiler genel olarak sağlık ruh ve iyilik hali mesleki doyum deneyim olarak ne durumdalar paylaşırsanız sevinirim belki başka insanlarada yardımcı olur saygılarımla.