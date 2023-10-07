KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Ekim 2023 01:34
Sgk Çalışma Şartları

Arkadaşlar SGKda çalışan var mı şartlar nasıl yoğunluk ne durumda biraz bilgi verebilir misiniz genel olarak işleyiş nasıl ne işler yapılıyor

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