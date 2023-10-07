Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ekim 2023 02:47
Ocak 2024 | Sözde realist ancak tamamen yalan olan sistem

evet arkadaşlar zamlı maaş alacağımız tarihler çok uzakta değil 3 aydan kısa bir süre kaldı kısabir sitem belirtmek için yazıyorum hükümet fanatikleri kudurabilir ancak,

enflasyonun tavan yaptığı dönemde sözde realist özde yalanist bir senaryo ile bizleri kandırmaya devam eden hükümet resmen ısmarlama bir zam oranı belirlemiş önce %35-40 diyen bakan %50 dedikten sonra sürekli olarak %50 yi vurguladı %9-10 lardan enflasyon oranı %4 lere indi toplam sözleşme + enflasyon zam farkı %35,11 olmuş durumda eylül ayında çıkan enflasyonu düşünürsek , ekim-kasım-aralık enflasyon oranları az çok tahmin edilebilir durumdadır kısacası %50 rakamının tamamen ısmarlama bir rakam olduğu ortada benzin,mazot indirimleri , marketlerin fiyat sabitlemesi, emekli maaşı düzenlemesinin ertelenmesi gibi durumlar enflasyonu baskılıyor ancak ocakta emeklilere yapılacak uçuk zamlar, benzin-mazotta tekrarlanan zamlar, doğalgaza gelecek zam-elektriğe gelecek zam üstüne asgari ücrete gelecek zamlarla birlikte enflasyon aralıkta 3-4 çıkarken ocakta 10-15 çıkacak şimdi 60-70 gibi ihtimaller artık benim gözümde yok özellikle yok parasal sıkılaşma , faiz artışı bilmem ne muhabbetleri sebebiyle imkan bile vermiyorum , ihtimal yok %50 tamamen ısmarlama bir sus payı olarak verilecek ancak ocaktan sonra hayatın ne kadar zorlaşacağını düşünmek bile istemiyorum kaç yıllık memurum yoksulluk sınırının altında maaşım olması bir yana bu uçurum bu hızla açıldıkça açlık sınırı da bize yaklaşacak zaten seyyanen adıyla atılan kazık ortadayken şimdi tek merak ettiğim bunca şey olurken memur sendikaları uyuyor mu ? özellikle mart seçiminden sonra ülkede ki yaşam şartlarının geleceği boyut tahmin bile edilemeyecek kadar kötüleşecekken , %50 lik bir zam bizi %200 lük enflasyona karşı ne kadar koruyabilecek ? gerçekten çok yazık


Bilge Efendi
Aday Memur
07 Ekim 2023 02:53

ve bazı konularda gördüğüm elektrik ve doğalgaz zamlarıyla enflasyonun coşacağı muhabbeti bu motorin-benzin indirimleri sözde market fiyatlarında sabitlemeler ve tüikin oyunuyla elektrik-doğalgaz sübvanse edilecek gibi duruyor , sıcak su tüketiminde alınmayan kısımda cabası

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