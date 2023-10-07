Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Ekim 2023 08:58
Periyodik Muayene

2018 yılında psikatri tarafından 16F1 / A geçirilmiş nevrotik bozuklukları tanısı periyodik muayene de sıkıntı cikarirmi 2 yıllık astsubay ve bölümü muhabere bilgisi olan varsa paylaşabilir mi şimdiden. Çok tşk ederim &#128591;

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