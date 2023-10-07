Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Ekim 2023 09:56
Sağlık Bakanlığı Atama

Canlar merhaba, hemşirelik mezunu kardeşim için soruyorum. 74 puanı var. Sizce atanma durumu nedir? Kaç hemşire alımı olursa atanma ihtimali yüksek olur bilgi verir misiniz acaba?

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