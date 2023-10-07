Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Ekim 2023 10:02
Evrak teslimi

Zabıt katibi olarak atanmaya hak kazandım. Evrakları sırasıyla doldurup teslim ettim komisyona fakat içimde ufak bir şüphe kaldı. Mal bildirim formunda genel beyan ve ek beyan kutucukları vardı ikisinide boş bıraktım acaba hatalı evrak kategorisine girip sıkıntı çıkar mı ona göre tekrar adliyeye uğrayayım bilgisi olan arkadaşlar yanıtlarsa seviniri

Çok Yazılan Konular

Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiKoruma ve güvenlikYeni açılacak cezaevleriMübaşirler zabıt katipliğine nasıl geçerBoşanma sonrası tayin ikm acilCte tayin2005-2016 görevde olan memurlara verilen 1 derece için ve 8 yıla 1 derece için talep dilekçe örnekleCTE UDS Bilgisayar TeknisyenliğiMülhakat adliyesi mi merkez mi?Eş durumu tayin hk. yardım

Sözlük

umman opera binası 1 atlantis 1 uçan kelebeği kovalayan sevimli yavru kedi 1 Maşallah 1 danışıklı dövüş 1 deprem habercisi 1 horasan 2 çöreklenmek 1 güne bir söz bırak 4 hava koridoru 1

Son Haberler

Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildiAK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Kongresi bugün yapılacakTürk kimyagerden çığır açacak buluşKırıkkale'de terminaldeki silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli tutuklandıDiyarbakır merkezli uyuşturucu operasyonunda 46 tutuklama

Editörün Seçimi

Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.