KİRA ZAMMI

Hadi dene de gör çıkarıyor mu çıkaramıyor mu? senin bağlayan disiplin kanunun var. seni şikayet etse emniyete yerini değiştirirler ne anlatıyorsun sen. Beni tehdit etti der silah gösterdi der ne yapacaksın boş adam.

Hadi dene de gör çıkarıyor mu çıkaramıyor mu? senin bağlayan disiplin kanunun var. seni şikayet etse emniyete yerini değiştirirler ne anlatıyorsun sen. Beni tehdit etti der silah gösterdi der ne yapacaksın boş adam.