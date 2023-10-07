Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Ekim 2023 11:46
KİRA ZAMMI
%100 kira zammı yapabilirmi ev sahibi

aspnetcore
Memur
07 Ekim 2023 12:19
yapar. kabul etmezsen evimden çık der ne yapıcan. mal adamın mülk adamın. yasalarda her zaman boşluk vardır. Bir şekilde evden çıkarır seni.

masterrrrr
Memur
07 Ekim 2023 12:43

Kafasına göre nah çıkartır, hukuk bilmeyen adamdan polis olmaz.

aspnetcore, 59 dk. önce
yapar. kabul etmezsen evimden çık der ne yapıcan. mal adamın mülk adamın. yasalarda her zaman boşluk vardır. Bir şekilde evden çıkarır seni.

aspnetcore
Memur
07 Ekim 2023 12:45
Hadi dene de gör çıkarıyor mu çıkaramıyor mu? senin bağlayan disiplin kanunun var. seni şikayet etse emniyete yerini değiştirirler ne anlatıyorsun sen. Beni tehdit etti der silah gösterdi der ne yapacaksın boş adam.
masterrrrr, 35 dk. önce

Kafasına göre nah çıkartır, hukuk bilmeyen adamdan polis olmaz.

Toplam 3 mesaj

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