Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ekim 2023 11:50
Yüksek Lisans artırımlı ek ders

Yüksek lisans ve doktora mezunlarına verilen ek ders artırım oranı çok düşük değil mi? Hele doktora iyice berbat. Tezli yl ve doktoranın ne kadar zor olduğunu yapan bilir. Maalesef bir üniversitede kadro bulmak da malûm sebeplerden çok zor..

Bence en az

Tezzsiz yl için %10

Tezli yl için %20

Doktora için %35 artırımlı maaş verilmeli ek ders değil bak maaş çünkü herkesin ek dersi yok, ek ders alamayana haksızlık olur.


majesteleri7
Şube Müdürü
07 Ekim 2023 11:57

Vermezler hoca.en başta bizimkiler karşı çıkar paraylan yüksek lisans yaptınız.doktora yaptıysan banane bana mı yaptın.dersine ne faydası var falan filan yüksek lisanslının doktoralının parasında bile gözü olan mahluklar çok

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