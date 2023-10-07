Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ekim 2023 12:30
Ek ders ücretsiz izin

Merhabalar ücretsiz izinde bir öğretmenim. 15 Eylül itibari ile ücretsiz izine ayrıldım. Seminer döneminde okula gittim buna rağmen ek dersi yatmamış. Unutmuşlar ilçe yatıramayız diyor ne yapmam gerek

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