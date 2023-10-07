Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


07 Ekim 2023 13:01
MEMUR MESAİSİ 6 SAAT
mesai saatleriyle ilgili içeriden bilgi geldi cok yakında açıklanabilir

Lütfü can ayne
Aday Memur
07 Ekim 2023 13:13

Gerçekmi bana inandırıcı gelmedide

Toplam 1 mesaj

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