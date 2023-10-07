KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Ekim 2023 13:22
Gsb 1453 kişilik alımda 4001 e başvurmak ve sonraki alımlar hk.

İyi günler arkadaşlar, mühendislik mezunuyum kendi unvanım dışında olan bölümleri kontenjan yakmamak için hiç yazmadım, lakin kurumlar mühendislere bir avuç kontenjan ayırdığı için yerleşemeyeceğimi düşünmeye başladım bu yüzden bu alımda tercihte bulunmayı planlıyorum, merak ettiğim bir husus var birkaç ay önce yapılan MEB 4001 kodlu alımda yerleşen arkadaşların puanı yanmamış açılan yeni alımlara başvuruda bulunabiliyorlar, GSB nin bu alımında da aynı durum geçerli mi? GSB ye yerleştiğim takdirde bundan sonraki süreçte farklı kurumlar tarafından açılacak mühendis kadrolarına başvuru yapabilir miyim? Cevaplayan arkadaşlara teşekkür ederim

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