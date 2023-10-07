KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Ekim 2023 13:48
Belediyeye 657 kanun ile düz memur olarak girersek puan yanar mı

belediyeye 657 ile girdik diyelim memur olarak sonrasında başka bir belediyeye 657 kanun ile mimar olarak aynı puanla atanabilir miyim yoksa puanım yanar mı ??


SamettCann
Memur
07 Ekim 2023 14:11

Daha girmeden kadro yakmayı hedeflemişsin bu yüzden 4001den kadro açılmamalı veya 10 yıl çalışma şartı konması gerekiyor.


mimarbuse
Memur
07 Ekim 2023 14:15

yahu bos konusma sen puan yanar mı yanmaz mı onu söyle bu kadar zorlandıgına göre puan yanmıyor demektir.

SamettCann, 2 saat önce

Daha girmeden kadro yakmayı hedeflemişsin bu yüzden 4001den kadro açılmamalı veya 10 yıl çalışma şartı konması gerekiyor.


SamettCann
Memur
07 Ekim 2023 14:21

Boş boş konuşmuyorum vebali üzerinizde olsun. Zaten sözlüde elenirsiniz

mimarbuse, 2 saat önce

yahu bos konusma sen puan yanar mı yanmaz mı onu söyle bu kadar zorlandıgına göre puan yanmıyor demektir.


mimarbuse
Memur
07 Ekim 2023 14:22

neden eleniyorum ? geleceği görme yeteneğin mi var

SamettCann, 2 saat önce

Boş boş konuşmuyorum vebali üzerinizde olsun. Zaten sözlüde elenirsiniz


SamettCann
Memur
07 Ekim 2023 14:23

Hayır bu memlekette tek zeki siz olmadığınız için sizin gibi düşüncede olanları zaten sözlüde eliyorlar 2 ay sonra gidecek adamı niye alsınlar ? Gerçi torpilden sıra gelmiyor zaten o ayrı mesele

mimarbuse, 2 saat önce

neden eleniyorum ? geleceği görme yeteneğin mi var


mimarbuse
Memur
07 Ekim 2023 14:30

2 ay sonra mimar olarak memurlugu kazanacağımı nasıl gördün 10 senedir mimar alımı yok kamuya tek umudum yerel seçimler . 2 yılda toplam 40 mimar alımı oluyor yani mimar olarak beklesem açıkta kalma ihtimalim çok yüksek ben de kadro yakmayı sevmiyorum ama mecbur ediliyoruz mimar alımı olacagının garantisi olsa neden memurluga basvurayım ki ?? Mimar alımları durdurudu ülkemizde hala farkına varamadın mı ? tek alımda 30 bin tıbbi sekreter milyonlarda zabıta alımı olurken senede toplam 20 adet mimar alımı oluyor taban puan 93

SamettCann, 2 saat önce

Hayır bu memlekette tek zeki siz olmadığınız için sizin gibi düşüncede olanları zaten sözlüde eliyorlar 2 ay sonra gidecek adamı niye alsınlar ? Gerçi torpilden sıra gelmiyor zaten o ayrı mesele


mimarbuse
Memur
07 Ekim 2023 14:31

Mimar olarak atanmak artık hayal ve mucize gibi bir şey oldu.

mimarbuse, 2 saat önce

2 ay sonra mimar olarak memurlugu kazanacağımı nasıl gördün 10 senedir mimar alımı yok kamuya tek umudum yerel seçimler . 2 yılda toplam 40 mimar alımı oluyor yani mimar olarak beklesem açıkta kalma ihtimalim çok yüksek ben de kadro yakmayı sevmiyorum ama mecbur ediliyoruz mimar alımı olacagının garantisi olsa neden memurluga basvurayım ki ?? Mimar alımları durdurudu ülkemizde hala farkına varamadın mı ? tek alımda 30 bin tıbbi sekreter milyonlarda zabıta alımı olurken senede toplam 20 adet mimar alımı oluyor taban puan 93


mimarbuse
Memur
07 Ekim 2023 14:33

Özel sektöre yönlendiriliyoruz he özelde de çalışılınır ama insan gibi maaş verseler ancak insan sömürüsü var haftada en az 6 bazen 7 gün çalışıp asgari ücretin azcık üstünde maaş almak o kadar zoruna gidiyor ki insanın ayrıca mesailere kalıyorsun ve nakış işler gibi çizerken gözlerin kızarıyor zor

mimarbuse, 2 saat önce

Mimar olarak atanmak artık hayal ve mucize gibi bir şey oldu.


SamettCann
Memur
07 Ekim 2023 14:45

Anlıyorum sizi de ama söylediğim gibi kurumlar bu şekilde düşünüyor artık çünkü gelen gitmeyi istiyor gelen gitmek için çabalıyor. Bir memurluk kazandın diyelim 2 ay sonra gittiğinde ne yazık ki yerini doldurması 1 yıl sürüyor hatta daha uzun kurumlar bunun farkında ve buna göre seçim yapıyorlar. Hatta kurumlar okuyan kişi bile istemiyor herkes okumak için izin istiyor gelecek ömür boyu sadece işini yapacak adam arıyorlar. Keşke herkes kendi mesleğini yapabilse keşkeee

mimarbuse, 2 saat önce

Özel sektöre yönlendiriliyoruz he özelde de çalışılınır ama insan gibi maaş verseler ancak insan sömürüsü var haftada en az 6 bazen 7 gün çalışıp asgari ücretin azcık üstünde maaş almak o kadar zoruna gidiyor ki insanın ayrıca mesailere kalıyorsun ve nakış işler gibi çizerken gözlerin kızarıyor zor


excels
Aday Memur
07 Ekim 2023 15:21

alımlarda şehir dağılımının planlamasını düzgün yapsınlar o zaman. aynı işi yapan tüm personel için adaletli maddi olanaklar sağlasınlar. birine sıfır öbürüne 36 bin giyim yardımı yapmasınlar. şehre göre kira yardımı yapsınlar. gidenin yerine de hemen yeni birini alsınlar böylece kadro madro yanmaz. gayet de adil olur. kimse de bir yere gitmez zaten fantazi amaçlı. rahat olun. birbirinize saldırmayın boşuna. puanın yanmaz ama 657 kurumlara muvafakatnamesiz gidemezsin. aday memurken 657ye muvafakatname talep edemezsin. muvafakatname istemen asaletini alman gerekir ya da istifa edip en az 6 ay beklemen gerekir. sözleşmelilere direkt geçilebilirsin.


mimarbuse
Memur
07 Ekim 2023 15:39

muvafakatname çok zor veriliyormuş zaten 1 sene aday memur olunuyor diye biliyorum o belgeyi vermezlerse sanırım 657den mimar olamam

excels, 44 dk. önce

alımlarda şehir dağılımının planlamasını düzgün yapsınlar o zaman. aynı işi yapan tüm personel için adaletli maddi olanaklar sağlasınlar. birine sıfır öbürüne 36 bin giyim yardımı yapmasınlar. şehre göre kira yardımı yapsınlar. gidenin yerine de hemen yeni birini alsınlar böylece kadro madro yanmaz. gayet de adil olur. kimse de bir yere gitmez zaten fantazi amaçlı. rahat olun. birbirinize saldırmayın boşuna. puanın yanmaz ama 657 kurumlara muvafakatnamesiz gidemezsin. aday memurken 657ye muvafakatname talep edemezsin. muvafakatname istemen asaletini alman gerekir ya da istifa edip en az 6 ay beklemen gerekir. sözleşmelilere direkt geçilebilirsin.


Vera Cruz
Memur
07 Ekim 2023 15:44
Muvafatı dert etmeyin mahkeme ile de kolayca alırsınız memurluktan mimarlığa geçecekseniz.
mimarbuse, 26 dk. önce

muvafakatname çok zor veriliyormuş zaten 1 sene aday memur olunuyor diye biliyorum o belgeyi vermezlerse sanırım 657den mimar olamam


mimarbuse
Memur
07 Ekim 2023 15:45

aday memurken verilmiyormuş ama 1 sene bekleyene kadar puanın süresi doluyor zaten

Vera Cruz, 21 dk. önce
Muvafatı dert etmeyin mahkeme ile de kolayca alırsınız memurluktan mimarlığa geçecekseniz.

Vera Cruz
Memur
07 Ekim 2023 15:46
Yok verilmez evet ama mahkeme yolu açık sıkıntı olacağını sanmıyorum.
mimarbuse, 20 dk. önce

aday memurken verilmiyormuş ama 1 sene bekleyene kadar puanın süresi doluyor zaten


mimarbuse
Memur
07 Ekim 2023 15:55

mahkeme gec sonuclanır ama o zamana kadar basvurular biter

Vera Cruz, 19 dk. önce
Yok verilmez evet ama mahkeme yolu açık sıkıntı olacağını sanmıyorum.
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