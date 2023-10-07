Belediyeye 657 kanun ile düz memur olarak girersek puan yanar mı

Anlıyorum sizi de ama söylediğim gibi kurumlar bu şekilde düşünüyor artık çünkü gelen gitmeyi istiyor gelen gitmek için çabalıyor. Bir memurluk kazandın diyelim 2 ay sonra gittiğinde ne yazık ki yerini doldurması 1 yıl sürüyor hatta daha uzun kurumlar bunun farkında ve buna göre seçim yapıyorlar. Hatta kurumlar okuyan kişi bile istemiyor herkes okumak için izin istiyor gelecek ömür boyu sadece işini yapacak adam arıyorlar. Keşke herkes kendi mesleğini yapabilse keşkeee

Anlıyorum sizi de ama söylediğim gibi kurumlar bu şekilde düşünüyor artık çünkü gelen gitmeyi istiyor gelen gitmek için çabalıyor. Bir memurluk kazandın diyelim 2 ay sonra gittiğinde ne yazık ki yerini doldurması 1 yıl sürüyor hatta daha uzun kurumlar bunun farkında ve buna göre seçim yapıyorlar. Hatta kurumlar okuyan kişi bile istemiyor herkes okumak için izin istiyor gelecek ömür boyu sadece işini yapacak adam arıyorlar. Keşke herkes kendi mesleğini yapabilse keşkeee