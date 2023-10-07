Asker öğretmenlik süresinin öğretmenlik süresine dahil olup olmaması

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Çok Yazılan Konular
Fikri olan, yol gösterebilir mi ? Bence Rotasyon HazırlığıHaysiyetli Ev sahibi bulmanın zorluğuDestek egitim Uzmanlık hani 5 yıla düşüyordu ?Öğretmen Yetersizliği ve Çözüm ÖnerileriBir Sınıfta Kaç Tane Kaynaştırma Öğrencisi Bulunabilir.Neyi bekliyoruz hocam ?İyi bir Kiracı seçmenin yolları ?Mazot 40 Lira mutlu musunuz !!!
Sözlük
Son Haberler
Kazada yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Hatay'da defnedildiHakkari merkezli terör operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındıKırıkkale'de terminaldeki silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli tutuklandıSuriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldiTürk kimyagerden çığır açacak buluş
Editörün Seçimi
Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.