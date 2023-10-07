Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ekim 2023 14:14
Asker öğretmenlik süresinin öğretmenlik süresine dahil olup olmaması

Asker öğretmenlik süresi uzman öğretmenlik için istenen süreye dahil ediliyor mu?Mebbiste öğretmenlikte geçen süreme dahil değil emeklilikte geçene dahili görünüyor

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