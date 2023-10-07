Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ekim 2023 14:38
Memur ve memur emeklilerine müjde gelecek

Sayın cumhurbaşkanı memur ve memur emeklilerine yeni müjdeler açıklanacağını söyledi.


kral122
Daire Başkanı
07 Ekim 2023 14:51

Sadece memur emeklolerıne dedi


Bilge Efendi
Aday Memur
07 Ekim 2023 15:11

Sadece memur emeklisi için konuştusonrasinda calisanindan emeklisine tum kesimlere mujdemiz devam edecektir dedi çalışan için özellikle bir aciklama yok


payitaht26
Daire Başkanı
07 Ekim 2023 15:39

Enflasyon farkından bahsediyor CB


Bilge Efendi
Aday Memur
07 Ekim 2023 15:50

Hayir emekli memurlar icin bir duzenlemeden bahsetti

payitaht26, 26 dk. önce

Enflasyon farkından bahsediyor CB


M Can
Daire Başkanı
07 Ekim 2023 15:54

Memurlarla ilgili bir açıklaması yok. Memur emeklileri ile ilgili söyledi.

Eğer dili sürçmedi yada yanlış ifade etmediyse , o zaman memur emeklilerine de Temmuzda vermediği 8.077 TL. olmasa da (inşallah aynısı olur...) 4 - 5 bin TL. gibi bir miktarın emekliye seyyanen ekleneceğini düşünüyorum.

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